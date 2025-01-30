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Фронт потеряет активность. Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 30 января в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 30 января, фронт, который нависал над Украиной днем ранее, потеряет активность. Поэтому осадков не ожидается, будет тепло до 17°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"30 января через территорию Украины переместится малоактивный атмосферный фронт и дальше теряя свою активность. Атмосферное давление будет слабо расти", - рассказали синоптики.

Осадки не прогнозируются. В большинстве областей утром местами ожидается туман.

Ветер будет с южных направлений, слабый. Температура днем 6-11° тепла, на юге Одесской области и в Крыму 12-17°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Утром местами по области туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура по области днем 6-11°; в Киеве днем 8-10°.
Погода 30 января в Украине (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине зимой

Февраль принесет украинцам снижение температуры воздуха. Похолодание в Украине в феврале прогнозируют в большинстве регионов.

Это создаст своеобразный контраст, учитывая тот факт, что январь принес украинцам температурный фон выше климатической нормы.

Дневные максимумы в некоторых областях даже побили свои предыдущие исторические рекордные значения для определенной даты.

Подробнее о погоде до 31 января включительно - читайте в материале РБК-Украина.

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