Фронт потеряет активность. Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня

Погода в Украине зимой

Февраль принесет украинцам снижение температуры воздуха. Похолодание в Украине в феврале прогнозируют в большинстве регионов.

Это создаст своеобразный контраст, учитывая тот факт, что январь принес украинцам температурный фон выше климатической нормы.

Дневные максимумы в некоторых областях даже побили свои предыдущие исторические рекордные значения для определенной даты.

Подробнее о погоде до 31 января включительно - читайте в материале РБК-Украина.

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