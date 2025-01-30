Фронт втратить активність. Синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні

Сьогодні, 30 січня, фронт, який нависав над Україною днем раніше, втратить активність. Тому опадів не очікується, буде тепло до 17°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Хмарно з проясненнями, без опадів. Вранці місцями по області туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура по області вдень 6-11°; у Києві вдень 8-10°. Погода 30 січня в Україні (facebook.com/UkrHMC)

Вітер буде з південних напрямків, слабкий. Температура вдень 6-11° тепла, на півдні Одещини та в Криму 12-17°.

Опадів не прогнозуються. У більшості областей вранці місцями очікується туман.

"30 січня через територію України переміститься малоактивний атмосферний фронт і далі втрачаючи свою активність. Атмосферний тиск слабко зростатиме", - розповіли синоптики.

Погода в Україні взимку

Лютий принесе українцям зниження температури повітря. Похолодання в Україні в лютому прогнозують у більшості регіонів.

Це створить своєрідний контраст з огляду на той факт, що січень приніс українцям температурний фон, вищий за кліматичну норму.

Денні максимуми в деяких областях навіть побили свої попередні історичні рекордні значення для певної дати.

Детальніше про погоду до 31 січня включно - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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