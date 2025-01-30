Фронт потеряет активность. Синоптики дали прогноз в Украине на сегодня
Сегодня, 30 января, фронт, который нависал над Украиной днем ранее, потеряет активность. Поэтому осадков не ожидается, будет тепло до 17°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
"30 января через территорию Украины переместится малоактивный атмосферный фронт и дальше теряя свою активность. Атмосферное давление будет слабо расти", - рассказали синоптики.
Осадки не прогнозируются. В большинстве областей утром местами ожидается туман.
Ветер будет с южных направлений, слабый. Температура днем 6-11° тепла, на юге Одесской области и в Крыму 12-17°.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, без осадков. Утром местами по области туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура по области днем 6-11°; в Киеве днем 8-10°.
Погода 30 января в Украине (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине зимой
Февраль принесет украинцам снижение температуры воздуха. Похолодание в Украине в феврале прогнозируют в большинстве регионов.
Это создаст своеобразный контраст, учитывая тот факт, что январь принес украинцам температурный фон выше климатической нормы.
Дневные максимумы в некоторых областях даже побили свои предыдущие исторические рекордные значения для определенной даты.
Подробнее о погоде до 31 января включительно - читайте в материале РБК-Украина.
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