На фронт не виїжджали. Командири Нацгвардії незаконно присвоїли собі мільйони "бойових" премій

Правоохоронці викрили ще одну "схему" безпідставного нарахування 14 млн гривень "бойових" премій у лавах Нацгвардії за нібито участь у боях на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що на оборудках з державними грошима викрили командування однієї з бригад військового формування, яка дислокується в Київській області.

З першого дня повномасштабної війни і до серпня 2022 року фігуранти незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 14 млн бюджетних гривень.

Посадовці безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тисяч гривень, що передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти росіян.

При цьому учасники злочинної схеми не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передній лінії фронту.

За даними слідства, до організації оборудки причетний заступник командира - начальник штабу військової частини. Він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування "бойових" премій своїм підлеглим, насамперед керівному складу.

Спецслужба також встановила їхні особи. Йдеться про командира дивізіону, командира 3-го батальйону, начальника відділення обліку особового складу та заступника командира 1-го батальйону та командира роти.

Заступнику командира - начальнику штабу військової частини і п’ятьом його підлеглим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу (недбале ставлення до військової служби). Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Схеми у Нацгвардії

На початку серпня правоохоронці викрили керівників одного з навчальних центрів Нацгвардії, які незаконно нарахували собі майже 1 млн "бойових" премій без виїзду на фронт. Тоді підозри отримали четверо посадовців.

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