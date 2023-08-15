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На фронт не выезжали. Командиры Нацгвардии незаконно присвоили себе миллионы "боевых" премий

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Вторник 15 августа 2023 14:19
На фронт не выезжали. Командиры Нацгвардии незаконно присвоили себе миллионы "боевых" премий Фото: тыловые командиры Нацгвардии незаконно присвоили себе миллионы "боевых" премий (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители разоблачили еще одну "схему" безосновательного начисления 14 млн гривен "боевых" премий в рядах Нацгвардии за якобы участие в боях на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что на сделках с государственными деньгами разоблачили командование одной из бригад военного формирования, которая дислоцируется в Киевской области.

С первого дня полномасштабной войны и до августа 2022 года фигуранты незаконно "премировали" себя на общую сумму почти 14 млн бюджетных гривен.

Чиновники безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тысяч гривен, что предусмотрено за непосредственное участие в боевых действиях против россиян.

При этом участники преступной схемы не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передней линии фронта.

По данным следствия, к организации сделки причастен заместитель командира - начальник штаба воинской части. Он безосновательно подписывал рапорты о начислении "боевых" премий своим подчиненным, прежде всего руководящему составу.

Спецслужба также установила их личности. Речь идет о командире дивизиона, командире 3-го батальона, начальнике отделения учета личного состава и заместителе командира 1-го батальона и командире роты.

Заместителю командира - начальнику штаба воинской части и пяти его подчиненным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса (небрежное отношение к военной службе). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Схемы в Нацгвардии

В начале августа правоохранители разоблачили руководителей одного из учебных центров Нацгвардии, которые незаконно насчитали себе почти 1 млн "боевых" премий без выезда на фронт. Тогда подозрения получили четверо чиновников.

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