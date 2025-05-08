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Фронт без тиші? У ЗСУ розповіли, чи вщухли бої після оголошення "перемир'я" РФ

Покровськ, Четвер 08 травня 2025 10:38
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Фронт без тиші? У ЗСУ розповіли, чи вщухли бої після оголошення "перемир'я" РФ Фото: у ЗСУ розповіли, що відбувається на фронті після оголошення "перемир'я" РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На фронті в Україні тривають бої, попри заяви РФ про початок так званого "перемир'я". Тому говорити про припинення вогню на лінії зіткнення не можна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

"Він (ворог, - ред.) менш активний, на деяких напрямках боєзіткнень зранку не було, але були активні боєзіткнення на низці напрямків. Тому про якесь перемир'я ми не говоримо", - сказав він.

За словами речника, були штурмові дії з боку окупантів від опівночі на Лиманському, Вовчанську, Краматорському напрямках, зокрема у Часовому Яру, а також у районі Торецька та на Покровському і Новопавлівському напрямках.

"Тому казати про перемир'я, яке вони (росіяни, - ред.) оголосили, його не помітно на фронті", - додав Трегубов.

Ситуація біля Покровська

Як зазначив речник ОСУВ "Хортиця", російські війська намагаються проводити штурмові дії на захід та схід від міста Покровськ, а також південніше міста.

За минулу добу на Покровському напрямку сталося 65 бойових зіткнень. Але, за словами Трегубова, це менше, ніж в деякі дні. Наразі Покровський напрямок - найінтенсивніший на всій лінії фронту.

"Росіяни в принципі не полишають спроб покращити своє тактичне становище навколо міста або перетнути трасу Покровськ-Костянтинівка, щоб ускладнити сполучення між цими двома містами, або вийти на трасу у сторону Павлограду, або якось допомогти військам, які намагаються дійти на Новопавлівському напрямку до кордону Дніпропетровської області, що їм не вдається. І, як вони планували до 9 травня, це їм не вдасться", - зазначив речник.

"Перемир'я" РФ на 9 травня

Нагадаємо, раніше Кремль оголосив так зване "припинення вогню" на три дні - з 8 по 10 травня. Сьогодні опівночі росЗМІ заявили, що "перемир'я" почало діяти.

Втім, Росія порушила свої обіцянки та активізувала удари по Сумській області. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, станом на 8:00 у повітряному просторі України ракет та ударних дронів не зафіксовано. Але росіяни били по Сумській області керованим авіабомбами, є постраждала та жертва.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова, як і раніше, до припинення вогню, але на 30 днів, а не на три.

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