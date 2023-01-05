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Фронт та безпілотники для армії. Зеленський провів чергове засідання Ставки

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Київ, Четвер 05 січня 2023 13:55
Фронт та безпілотники для армії. Зеленський провів чергове засідання Ставки Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого обговорили події на фронті та забезпечення військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Під час засідання військові доповіли про ситуацію на передовій та ймовірні дії противника у найближчий період.

Також учасники зустрічі проаналізували стан забезпечення армії боєприпасами та технікою. Зокрема, і забезпечення військ ударними та розвідувальними дронами. У цьому контексті учасники розглянули результати проекту "Армія дронів".

На засіданні Ставки були присутні голова ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувачі військ, міністр оборони Олексій Резніков, глава МВС Денис Монастирський, очільник МЗС Дмитро Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков та міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підтвердив повідомлення ЗМІ щодо планів передати Україні бойові машини Bradley.

Також Володимир Зеленський після розмови з Еммануелем Макрона заявив, що Франція погодилася передати Україні легкі танки та бронетранспортери Bastion.

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