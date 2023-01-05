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Фронт и беспилотники для армии. Зеленский провел очередное заседание Ставки

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Киев, Четверг 05 января 2023 13:55
Фронт и беспилотники для армии. Зеленский провел очередное заседание Ставки Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, в ходе которого обсудили события на фронте и обеспечение войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Во время заседания военные доложили о ситуации на передовой и вероятных действиях противника в ближайший период.

Также участники проанализировали состояние обеспечения армии боеприпасами и техникой. В частности, и обеспечение войск ударными и разведывательными дронами. В этом контексте участники рассмотрели результаты проекта "Армия дронов".

На заседании Ставки присутствовали руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующие войсками, министр обороны Алексей Резников, глава МВД Денис Монастырский, глава МИД Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков и министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, президент США Джо Байден подтвердил сообщение СМИ о планах передать Украине боевые машины Bradley.

Также Владимир Зеленский после разговора с Эммануэлем Макроном заявил, что Франция согласилась передать Украине легкие танки и бронетранспортеры Bastion.

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