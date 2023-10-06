Фронт, енергетика і не тільки. Зеленський провів тривале засідання Ставки

"Щойно провів засідання Ставки. Тривале. Кілька ключових питань. Перше звичайно, фронт. Ситуація на основних напрямках, доповіді командувачів, забезпечення снарядами та ППО", - йдеться у заяві.

За його словами, друге питання Ставки прямо пов’язане з нашою обороною, зі стійкістю нашої держави. Мова йде про енергетику, підготовку до зими, захист об’єктів нашої генерації та забезпечення електрикою і теплом, відновлення всього того, що пошкоджене російськими ударами та бойовими діями.

Президент пояснив, що нинішнє керівництво Росії завжди робить те, що вже колись робило, всі помилки вони повторюють, все зло вони повторюють. Зеленський сказав, що коли в них не виходить, вони думають, що нібито зробили замало зла, щоб вийшло.

"Така божевільна логіка. Але маємо це враховувати. Цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему. Вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять. Але спробують зробити більше ударів та більше спроб обійти наш захист. Небезпеку повністю усвідомлюємо", - додав президент.

На Ставці заслухали доповіді відповідальних за підготовку до зими

Президент уточнив, що на Ставці були доповіді військових та всіх посадовців, які відповідають за захист нашої енергетики й за нашу тактику проходження зими. Усе, що стосується фізичного захисту об’єктів, відбудови, виконання наказів, порядку дій у разі тих чи інших надзвичайних ситуацій.

Зеленський зауважив, що виграти цю зиму, пройти всі складнощі та дати захист нашим людям - це дуже важливо. Він сказав, що місцева влада повинна виконати повністю свою частину підготовчої роботи.

Атаки РФ та відключення світла в Україні взимку

Нагадаємо, Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів. "Зима буде складною, але ми маємо вистояти", - сказав він.

Вчора Зеленський сказав, що найближчої зими очікується "багато атак" по Україні російськими ракетами та іранськими дронами. Тому Україна потребує захисту.