Зеленський попередив, що взимку по Україні "буде багато атак"
Найближчої зими очікується "багато атак" по Україні російськими ракетами та іранськими дронами. Тому Україна потребує захисту.
Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його коментар журналістам у Гранаді (Іспанія).
"Важливо, щоб Україна мала захист на зиму, тому що взимку ми матимемо багато атак з різних сторін, різних видів російських ракет, включаючи іранські дрони", - сказав він журналістам перед самітом.
Окрім захисту України, на думку Зеленського, головне завдання – зберегти єдність у Європі.
"І я говорю не тільки про країни ЄС, у всій Європі. Я думаю, що це найбільша проблема, тому що Росія атакуватиме за допомогою інформаційної дезінформації, за допомогою фейків", - сказав президент.
Поїздка Зеленського до Іспанії
У четвер, 5 жовтня, президент України Володимир Зеленський приїхав до Іспанії, де візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.
Президент уже встиг провести зустріч з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, під час якої вони обговорили новий пакет допомоги Україні. Зокрема, у новому пакеті допомоги Іспанії Україні - додаткові засоби ППО, артилерія та антидронові системи.
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