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Зеленський попередив, що взимку по Україні "буде багато атак"

Україна, Четвер 05 жовтня 2023 13:48
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Зеленський попередив, що взимку по Україні "буде багато атак" Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Найближчої зими очікується "багато атак" по Україні російськими ракетами та іранськими дронами. Тому Україна потребує захисту.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його коментар журналістам у Гранаді (Іспанія).

"Важливо, щоб Україна мала захист на зиму, тому що взимку ми матимемо багато атак з різних сторін, різних видів російських ракет, включаючи іранські дрони", - сказав він журналістам перед самітом.

Окрім захисту України, на думку Зеленського, головне завдання – зберегти єдність у Європі.

"І я говорю не тільки про країни ЄС, у всій Європі. Я думаю, що це найбільша проблема, тому що Росія атакуватиме за допомогою інформаційної дезінформації, за допомогою фейків", - сказав президент.

Поїздка Зеленського до Іспанії

У четвер, 5 жовтня, президент України Володимир Зеленський приїхав до Іспанії, де візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Президент уже встиг провести зустріч з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, під час якої вони обговорили новий пакет допомоги Україні. Зокрема, у новому пакеті допомоги Іспанії Україні - додаткові засоби ППО, артилерія та антидронові системи.

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Володимир Зеленський
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