Фронт, энергетика и не только. Зеленский провел длительное заседание Ставки

"Только что провел заседание Ставки. Длительное. Несколько ключевых вопросов. Первое конечно, фронт. Ситуация на основных направлениях, доклады командующих, обеспечение снарядами и ПВО", - говорится в заявлении.

По его словам, второй вопрос Ставки прямо связан с нашей обороной, с устойчивостью нашего государства. Речь идет об энергетике, подготовке к зиме, защите объектов нашей генерации и обеспечении электричеством и теплом, восстановлении всего того, что повреждено российскими ударами и боевыми действиями.

Президент объяснил, что нынешнее руководство России всегда делает то, что уже когда-то делало, все ошибки они повторяют, все зло они повторяют. Зеленский сказал, что когда у них не получается, они думают, что якобы сделали мало зла, чтобы получилось.

"Такая сумасшедшая логика. Но должны это учитывать. Этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему. Они не способны воспринять мысль, что Украину все равно не покорят. Но попытаются сделать больше ударов и больше попыток обойти нашу защиту. Опасность полностью осознаем", - добавил президент.

На Ставке заслушали доклады ответственных за подготовку к зиме

Президент уточнил, что на Ставке были доклады военных и всех должностных лиц, которые отвечают за защиту нашей энергетики и за нашу тактику прохождения зимы. Все, что касается физической защиты объектов, восстановления, выполнения приказов, порядка действий в случае тех или иных чрезвычайных ситуаций.

Зеленский отметил, что выиграть эту зиму, пройти все сложности и дать защиту нашим людям - это очень важно. Он сказал, что местные власти должны выполнить полностью свою часть подготовительной работы.

Атаки РФ и отключение света в Украине зимой

Напомним, Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов. "Зима будет сложной, но мы должны выстоять", - сказал он.

Вчера Зеленский сказал, что в ближайшую зиму ожидается "много атак" по Украине российскими ракетами и иранскими дронами. Поэтому Украина нуждается в защите.