Фриз рассказала, сколько сотрудников планируется в Министерстве по делам ветеранов

Фото: Ирина Фриз (solydarnist.org)

Отбор кадров в министерства будет жестким, заявила Фриз

Председатель Министерства по делам ветеранов Ирина Фриз рассказала, что всего в ведомстве сейчас планируется 325 сотрудников. Об этом она сказала в пятницу, 7 декабря, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, министр подчеркнула, что конкурс по отбору кадров в ведомство будет жестким.

"Кроме прохождения по конкурсу, для всех, кто намерен возглавить руководящие должности в Министерстве по делам ветеранов, будет необходимость пройти процедуру полиграфа, дальше собеседование с HR, и только после этого может быть его (кандидата, - ред.) назначение", - отметила чиновник.

Фриз сообщила, что предпочтение при отборе кадров будут предоставлять именно ветеранам.

"Могу также подчеркнуть, что если по конкурсу на ту или иную должность с одинаковым количеством баллов будет представлен ветеран и гражданский, преимущество будет предоставляться ветеранам. Потому что Министерство ветеранов должно работать по принципу "ветеран для ветерана", - отметила она.

Министр добавила, что всего в министерстве планируется сформировать штат из 325 сотрудников, из которых 125 будут представлять территориальные органы - по 5 человек на область. Планируется также, что 200 человек будут работать в центральном аппарате.

Напомним, министр по делам ветеранов Ирина Фриз анонсировала создание единого государственного реестра ветеранов. Это даст возможность избежать каких-либо коррупционных рисков и сформировать статистику разпределения льгот и друхих выплат для ветеранов.