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Міністерство у справах ветеранів запрацює у червні, - Фріз

Новини » Політика    23.11.2018 - 01:10
Міністерство у справах ветеранів запрацює у червні, - Фріз
Фото: Ірина Фріз (solydarnist.org)

Очільниця міністерства розповіла, що утворення міністерства є довгим процесом

Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз повідомила, що Міністерство запрацює у повному обсязі у червні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Прямий".

Фріз повідомила, що утворення міністерства є довгим процесом через процедурні правила.

"Відповідно у повному обсязі міністерство зможе запрацювати лише з червня", - зазначила міністр у справах ветеранів.

Вона розповіла, що необхідно пройти довгу процедуру призначення державного секретаря, а також затвердження штатної структури міністерства.

"Попри всі ці бюрократичні перепони я можу вже зараз зазначити, що ми продовжимо проектну роботу і в нас вже є підтримка наших міжнародних донорів окремих проектів", - повідомила Фріз.

Також очільник Міністерства у справах ветеранів розповіла, що планується запуск процесу утворення Єдиного державного реєстру ветеранів та формування онлайн-кабінету для ветеранів.

Нагадаємо, парламент призначив Фріз міністром у справах ветеранів. Проект постанови №9323 підтримали 270 депутатів парламенту. 

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