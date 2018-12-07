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У Кабміні анонсували створення єдиного держреєстру ветеранів

Новини » Політика    07.12.2018 - 10:59
У Кабміні анонсували створення єдиного держреєстру ветеранів
Фото: Ірина Фріз (solydarnist.org)

Реєстр має упорядкувати діяльність Міністерства у справах ветеранів

Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз анонсувала створення єдиного державного реєстру ветеранів. Про це вона сказала у ході години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона підкреслила, що реєстр має упорядкувати діяльність міністерства.

"Я б хотіла вас проінформувати, шановні колеги, що одним з перших напрямків на проектній основі буде створення Єдиного державного реєстру ветеранів, який впорядкує діяльність Міністерства у справах ветеранів, а відповідно і дасть можливість у цій сфері позбавитися будь-яких корупційних ризиків для того, щоб мати як статистику, так і відповідно розуміння, куди і які пільги розподіляються, і за якими потребами", - зазначила міністр і додала, що на цій базі буде утворена онлайн-система е-ветеран.

Нагадаємо, 22 листопада Верховна рада України призначила Ірину Фріз міністром у справах ветеранів. Крім того, 28 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Міністерства у справах ветеранів. Як повідомлялося, новостворену Держслужбу у справах ветеранів реорганізують в міністерство.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниветераныИрина Фриз
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