У Кабміні анонсували створення єдиного держреєстру ветеранів

Фото: Ірина Фріз (solydarnist.org)

Реєстр має упорядкувати діяльність Міністерства у справах ветеранів

Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз анонсувала створення єдиного державного реєстру ветеранів. Про це вона сказала у ході години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона підкреслила, що реєстр має упорядкувати діяльність міністерства.

"Я б хотіла вас проінформувати, шановні колеги, що одним з перших напрямків на проектній основі буде створення Єдиного державного реєстру ветеранів, який впорядкує діяльність Міністерства у справах ветеранів, а відповідно і дасть можливість у цій сфері позбавитися будь-яких корупційних ризиків для того, щоб мати як статистику, так і відповідно розуміння, куди і які пільги розподіляються, і за якими потребами", - зазначила міністр і додала, що на цій базі буде утворена онлайн-система е-ветеран.

Наживо з #ГодинаЗапитаньДоУряду: Одним з перших напрямків діяльності на проектній основі @Veterans_gov_ua буде створення єдиного державного реєстру ветеранів.#VeteransAffairsUA #MVAUA pic.twitter.com/lcGAnfKu5A — Міністерство у справах ветеранів (@Veterans_gov_ua) December 7, 2018

Нагадаємо, 22 листопада Верховна рада України призначила Ірину Фріз міністром у справах ветеранів. Крім того, 28 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Міністерства у справах ветеранів. Як повідомлялося, новостворену Держслужбу у справах ветеранів реорганізують в міністерство.