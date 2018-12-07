Фріз розповіла, скільки співробітників планується у Міністерстві у справах ветеранів

Фото: Ірина Фріз (solydarnist.org)

Відбір кадрів до міністерства буде жорсткий, заявила Фріз

Голова Міністерства у справах ветеранів Ірина Фріз розповіла, що усього у відомстві зараз планується 325 співробітників. Про це вона сказала в п'ятницю, 7 грудня, у ході години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, міністр підкреслила, що конкурс із відбору кадрів до відомства буде жорстким.

"Окрім проходження по конкурсу, для усіх, хто має намір очолити керівні посади у Міністерстві у справах ветеранів, буде необхідність пройти процедуру поліграфу, далі співбесіди з HR, і лише після цього може бути його (кандидата, - ред.) призначення", - зазначила урядовець.

Фріз поінформувала, що перевагу при відборі кадрів будуть надавати саме ветеранам.

"Можу також підкреслити, що якщо за конкурсом на ту чи іншу посаду з однаковою кількістю балів буде представлений ветеран і цивільний, перевага буде надаватися ветеранам. Тому що Міністерство ветеранів має працювати за принципом "ветеран для ветерана", - зазначила вона.

Мінстр додала, що усього в міністерстві планується сформувати штат із 325 співробітників, з яких 125 представлятимуть територіальні органи - по 5 осіб на область. Планується, що 200 осіб працюватимуть у центральному апараті.

Нагадаємо, міністр у справах ветеранів Ірина Фріз анонсувала створення єдиного державного реєстру ветеранів. Це дасть можливість уникнути будь-яких корупційних ризиків та сформувати статистику розподілу пільг та інших виплат для ветеранів.