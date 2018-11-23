Фриз надеется, что Кабмин на следующей неделе создаст Министерство по делам ветеранов

Фото: Ирина Фриз (solydarnist.org)

По словам Фриз, министерство может заработать в июне

Ирина Фриз, которую парламент вчера, 22 ноября, назначил министром по делам ветеранов, надеется, что на следующей неделе Кабмин создаст соответствующее министерство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, Фриз рассчитывает, что на следующей неделе будет принято постановление Кабинета министров о создании министерства, чтобы оно получило юридический адрес в Минюсте.

"После этого будем запускать конкурс на госсекретаря. Он занимает время до 45 дней. После этого уже госсекретарь подает штатную структуру министерства. Формируется бюджет", - рассказала Фриз.

Вместе с тем, она добавила, что министерство может начать полноценно работать в июне.

"Объективно - это июнь месяц, полноценно, в полном объеме с укомплектованным штатом, ликвидацией службы по делам ветеранов-участников АТО", - сказала она.

Напомним, вчера Верховная рада Украины назначила нардепа от "Блока Петра Порошенко" Ирину Фриз министром по делам ветеранов.

Также сообщалось, что на прошлой неделе правительство создало в Государственную службу Украины по делам ветеранов. Она должна стать правопреемницей ликвидированной Службы по делам ветеранов войны и участников АТО.