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Фріз сподівається, що Кабмін наступного тижня створить Міністерство у справах ветеранів

Новини » Політика    23.11.2018 - 15:09
Фріз сподівається, що Кабмін наступного тижня створить Міністерство у справах ветеранів
Фото: Ірина Фріз (solydarnist.org)

За словами Фріз, міністерство може запрацювати в червні

Ірина Фріз, яку парламент вчора, 22 листопада, призначив міністром у справах ветеранів, сподівається, що наступного тижня Кабмін створить відповідне міністерство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, Фріз розраховує, що наступного тижня буде прийнято постанову Кабінету міністрів про створення міністерства, щоб воно отримало юридичну адресу в Мін'юсті.

"Після цього будемо запускати конкурс на держсекретаря. Він займає час до 45 днів. Після цього вже держсекретар подає штатну структуру міністерства. Формується бюджет", - розповіла Фріз.

Разом з тим, вона додала, що міністерство може розпочати повноцінно працювати в червні.

"Об'єктивно - це червень місяць, повноцінно, в повному обсязі з укомплектованим штатом, ліквідацією служби у справах ветеранів-учасників АТО", - сказала вона.

Нагадаємо, вчора Верховна рада України призначила нардепа від "Блоку Петра Порошенко" Ірину Фріз міністром у справах ветеранів.

Також повідомлялося, що минулого тижня уряд створив Державну службу України у справах ветеранів. Вона повинна стати наступницею ліквідованої Служби у справах ветеранів війни та учасників АТО. 

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