Фриланд стала первой женщиной, которую назначили министром финансов Канады

Фото: Христя Фриланд (РБК-Украина)

Она также остается заместителем Трюдо

Христя Фриланд, у которой есть украинские корни, назначена министром финансов Канады. Она стала первой женщиной в истории страны, которая заняла этот пост.

Об этом сообщает Toronto Sun.

Отмечается, что большая часть ее работы будет заключаться в планировании экономического восстановления страны в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.

Фриланд официально привели к присяге во вторник днем. Также она продолжит выполнять обязанности заместителя премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Христе Фриланд 52 года. С 2015 по 2017 год она занимала должность министра международной торговли Канады, контролируя успешные переговоры относительно соглашения Канады о свободной торговле с Европейским союзом CETA. С 2017 по 2019 год занимала должность министра иностранных дел страны.

Министр Фриланд разговаривает на русском, украинском, итальянском, французском и английском языках и живет в Торонто со своим мужем и тремя детьми. Родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта. Ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению.

Напомним, в ноябре 2019 года Фриланд была назначена заместителем премьер-министра Канады.