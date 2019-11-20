ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Фриланд назначена заместителем премьер-министра Канады

Новости » Политика     20.11.2019 - 23:10
Фриланд назначена заместителем премьер-министра Канады
Фото: Христя Фліланд (РБК-Украина)

В предыдущем канадском правительстве не было такой должности

Христя Фриланд, которая до сих пор занимала пост министра иностранных дел Канады, стала заместителем премьер-министра и министром межправительственных дел Канады. Как передает РБК-Украина об этом сообщает сайт премьера Канады Джастина Трюдо.

Трюдо в среду, 20 ноября, представил Фриланд генерал-губернатору Канады Жюли Пайетту в ходе церемонии присяги нового кабмина страны. Церемония состоялась в Оттаве в резиденции Пайетт Ридо-Холл.

Как сообщают СМИ, Министерство межправительственных дел Канады является новым. Ведомство будет заниматься решением в стране внутренних проблем. Министерство создали после выборов парламента, на которых политическая сила Трюдо - Либеральная партия, которая была правящей, получила победу, но не большинство голосов.

Отметим, что в канадской истории Фриланд стала десятым заместителем премьер-министра страны. В составе прошлого правительства Трюдо не было такой должности.

Напомним, новым министром иностранных дел Канады вместо Христе Фриланд назначен член канадского парламента Франсуа-Филипп Шампань.

Христе Фриланд 51 год. Впервые ее избрали членом парламента в Торонто-центре в июле 2013 года. В октябре 2015 года стала членом парламента в Университете Розедейл, а в октябре 2019 года была переизбрана.

С 2015 по 2017 год министр Фриланд занимала должность министра международной торговли Канады, контролируя успешные переговоры относительно соглашения Канады о свободной торговле с Европейским союзом CETA. С 2017 по 2019 год занимала должность министра иностранных дел Канады.

Министр Фриланд разговаривает на русском, украинском, итальянском, французском и английском языках и живет в Торонто со своим мужем и тремя детьми. Родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта. Ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению.

Стало известно, кто заменит Фриланд на посту главы МИД Канады В ЕС раскритиковали выборы в Беларуси
Новости Украины КанадавыборыДжастин Трюдо
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь