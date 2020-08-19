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Фріланд стала першою жінкою, яку призначили міністром фінансів Канади

Оттава, Середа 19 серпня 2020 02:15
Фріланд стала першою жінкою, яку призначили міністром фінансів Канади
Фото: Христя Фріланд (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Вона також залишається заступником Трюдо

Христя Фріланд, у якої є українське коріння, призначена міністром фінансів Канади. Вона стала першою жінкою в історії країни, яка зайняла цю посаду.

Про це повідомляє Toronto Sun.

Відзначається, що велика частина її роботи буде полягати в плануванні економічного відновлення країни в умовах триваючої пандемії COVID-19.

Фріланд офіційно склала присягу у вівторок вдень. Також вона продовжить виконувати обов'язки заступника прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Христі Фріланд 52 роки. З 2015 по 2017 рік вона займала посаду міністра міжнародної торгівлі Канади, контролюючи успішні переговори щодо угоди Канади про вільну торгівлю з Європейським союзом CETA. З 2017 по 2019 рік обіймала посаду міністра закордонних справ країни.

Міністр Фріланд розмовляє російською, українською, італійською, французькою та англійською мовами і живе в Торонто зі своїм чоловіком і трьома дітьми. Народилася в канадському місті Піс-Рівер в провінції Альберта. Її мати, Галина Хом'як-Фріланд, українка за походженням.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року Фріланд була призначена заступником прем'єр-міністра Канади.

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