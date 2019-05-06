Фриланд планирует встретиться с Зеленским и Порошенко

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд планирует посетить Украину и на этой неделе и встретиться с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским и президентом Петром Порошенко. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает "Интерфакс-Украина".

Также у министра иностранных дел Канады пройдут встречи в МИД Украины и в украинском парламенте, в частности, с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

"Христя Фриланд планирует посетить с визитом Киев на этой неделе. Остаются некоторые логистические нюансы относительно даты", - сообщил Климкин.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

"Я с нетерпением ожидаю совместной работы с вами для дальнейшего укрепления связей между Канадой и Украиной и создания новых возможностей для людей в обеих наших странах", - написал он в Twitter.

РБК-Украина писало, что министр обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан заявил, что канадская поддержка Украины остается непоколебимой.