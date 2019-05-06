Фріланд планує зустрітися з Зеленським і Порошенко

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд планує відвідати Україну і на цьому тижні зустрітися з новообраним президентом Володимиром Зеленським і президентом Петром Порошенком. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Також у міністра закордонних справ Канади пройдуть зустрічі в МЗС України і в українському парламенті, зокрема, з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.

"Христя Фріланд планує відвідати з візитом Київ на цьому тижні. Залишаються деякі логістичні нюанси щодо дати", - повідомив Клімкін.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.

"Я з нетерпінням чекаю співпраці з вами для подальшого зміцнення зв'язків між Канадою та Україною і створення нових можливостей для людей в обох наших країнах", - написав він у Twitter.

РБК-Україна повідомляло, що міністр оборони Канади Харджит Сінгх Сейджжан заявив, що канадська підтримка України залишається непохитною.