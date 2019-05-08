Фриланд обсудит выдачу РФ паспортов жителям ОРДЛО на уровне G7

Глава Министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что будет говорить о выдаче Россией паспортов украинским гражданам в ОРДЛО на дипломатическом уровне G7. Об этом написал глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман в своем Twitter.

Гройсман отметил, что выдача паспортов РФ является частью гибридной войны России против Украины. Он подчеркнул, что Фриланд поддержала позицию украинской власти по поводу этих паспортов.

"Рассказал Христе Фриланд о нашем решении о непризнании фейковых российских паспортов, которые будут выдавать жителям оккупированных территорий. Это часть гибридной войны против Украины. Глава МИД Канады поддержала нашу позицию и заверила, что будет говорить об этом на дипломатическом уровне G7", - отметил глава украинского правительства.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин направил письмо зарубежным партнерам Украины с просьбой расширить санкции в отношении Российской Федерации из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Как писало РБК-Украина, Совет Европейского союза на уровне глав министерств иностранных дел 13-14 мая в Брюсселе планирует обсудить упрощение процедуры выдачи российских паспортов гражданам Украины в ОРДЛО.

Кроме того, правительство Украины приняло решение о признании недействительными паспортов, которые будут выданы органами Российской Федерации после 28 апреля 2019 года.