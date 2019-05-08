Фріланд обговорить видачу РФ паспортів жителям ОРДЛО на рівні G7

Глава Міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що говоритиме про видачу Росією паспортів українським громадянам в ОРДЛО на дипломатичному рівні G7. Про це написав глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман у своєму Twitter.

Гройсман зазначив, що видача паспортів РФ є частиною гібридної війни Росії проти України. Він підкреслив, що Фріланд підтримала позицію української влади щодо цих паспортів.

"Розповів Христі Фріланд про наше рішення щодо невизнання фейкових російських паспортів, які видаватимуть жителям окупованих територій. Це частина гібридної війни проти України. Глава МЗС Канади підтримала нашу позицію і запевнила, що говоритиме про це на дипломатичному рівні G7", - зазначив глава українського уряду.

Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін направив лист зарубіжним партнерам України з проханням розширити санкції щодо Російської Федерації через видачу російських паспортів жителям Донбасу.

Як писало РБК-Україна, Рада Європейського союзу на рівні глав міністерств закордонних справ 13-14 травня у Брюсселі планує обговорити спрощення процедури видачі російських паспортів громадянам України в ОРДЛО.

Крім того, уряд України прийняв рішення про визнання недійсними паспортів, які будуть видані органами Російської Федерації після 28 квітня 2019 року.