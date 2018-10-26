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ФРН призупинить постачання зброї Саудівській Аравії через вбивство журналіста

Новини » Політика    26.10.2018 - 21:12
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

Меркель виступила за спільну відповідь Європейського союзу на справу Хашкаджі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила за спільну відповідь Європейського союзу на справу журналіста Джемаля Хашкаджі, однак підтвердила, що ФРН не буде поставляти зброю Саудівській Аравії до повного з'ясування всіх обставин загибелі саудівського журналіста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як наголошується, Німеччина і Франція по-різному ставляться до питання про ембарго на поставки озброєнь Саудівській Аравії. Президент Франції Еммануель Макрон, в ході візиту до Братислави у п'ятницю, 26 жовтня, назвав заклики Німеччини до припинення поставок зброї "чистою демагогією".

"Постачання озброєнь Саудівському королівству не мають нічого спільного зі справою Хашкаджі. Не можна все валити в одну купу. Якщо знадобляться санкції, то потрібно буде знайти європейську відповідь, однак не раніше, ніж стануть відомі всі факти", - сказав Макрон.

Нагадаємо, Європарламент виступає за введення європейського ембарго на поставки озброєнь Саудівській Аравії після вбивства саудівського журналіста Джемаля Хашкаджі. Депутати рішуче засудили вбивство журналіста, констатувавши, що це злочин, по всій видимості, було здійснено без відома наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бен Салмана.

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Новини України Саудовская АравияАнгела Меркель
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