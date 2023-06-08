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French Open: Мухова в півфіналі вибила Сабаленко, Свьонтек переграла Хаддад Майю

Фото: Кароліна Мухова відправила Аріну Сабаленко додому (rolandgarros.com)
Автор: Антон Федорців

Фіналістками Відкритого чемпіонату Франції з тенісу стали чешка Кароліна Мухова та полька Іга Свьонтек.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Roland Garros, 1/2 фіналу, жінки

Мухова – Сабаленко – 2:1 (7:6, 6:7, 7:5)

Свьонтек – Хаддад Майя – 2:0 (6:2, 7:6)

Чеська тенісистка матч із білорускою Сабаленко розпочала на рівних. Суперниці зосередилися на власних подачах і лише під завісу сету обмінялися брейками. Зрештою, довелося грати тай-брейк. Там сильнішою виявилася Мухова.

За схожим сценарієм минула друга партія. Щоправда, цього разу чешка з опоненткою двічі обмінялися взятими на подачах одна одної пунктами, допоки знову не зійшлися в додатковому геймі. Тепер краще зіграла білоруська тенісистка.

Сабаленко захопила ініціативу та в третьому сеті доволі швидко впритул наблизилася до перемоги. З брейком вона повела 5:2 та мала матч-пойнт на подачі Мухової. Однак, свою нагоду не реалізувала. Натомість чеська тенісистка отримала позитивний імпульс, вирівняла становище та геймом "під нуль" закрила сет і матч.

Бразилійка Хаддад Майя намагалася не відставати від першої ракетки світу в дебюті. Навіть на брейк Свьонтек вона відразу відповіла зворотним. Утім, надовго запалу латиноамериканки не вистачило. Після того, як рахунок став 2:2, полька виграла 4 гейми поспіль і завершила сет за 41 хвилину.

Проте, Хаддад Майя не опустила руки. Початок другої партії минув під контролем бразильської тенісистки. Вона навіть створила невеликий гандикап (3:1), але Свьонтек піти в остаточний відрив не дозволила. Пішла в'язка гра нервів – 3:3, 4:4, 5:5 і 6:6. А на тай-брейку польська тенісистка таки дотиснула бразилійку.

Фінал Свьонтек – Мухова відбудеться у суботу, 10 червня. Для чеської тенісистки цьогорічний "Ролан Гаррос" став найуспішнішим турніром "Великого шолома" в кар'єрі. Натомість полька двічі перемагала в Парижі (2020, 2022).

До слова, українка Світоліна проігнорувала нову витівку Сабаленко після очного поєдинку в 1/4 фіналу.

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