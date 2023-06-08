French Open: Мухова в полуфинале выбила Соболенко, Свентек обыграла Хаддад Майю

Roland Garros, 1/2 финала, женщины

Мухова – Соболенко – 2:1 (7:6, 6:7, 7:5)

Свентек – Хаддад Майя – 2:0 (6:2, 7:6)

Чешская теннисистка матч с белоруской Соболенко начала на равных. Соперницы сосредоточились на собственных подачах и только под занавес сета обменялись брейками. В конце концов пришлось играть тай-брейк. Там сильнее оказалась Мухова.

По схожему сценарию прошла вторая партия. Правда, в этот раз чешка с оппоненткой дважды обменялись взятыми на подачах друг друга пунктами, пока снова не сошлись в дополнительном гейме. Теперь лучше сыграла белорусская теннисистка.

Соболенко захватила инициативу и в третьем сете довольно быстро вплотную приблизилась к победе. С брейком она повела 5:2 и заработала матч-пойнт на подаче Муховой. Однако свою возможность не реализовала. Чешская же теннисистка получила положительный импульс, выровняла положение и геймом "под ноль" закрыла сет и матч.

Бразильянка Хаддад Майя пыталась не отставать от первой ракетки мира в дебюте. Даже на брейк Свентек она сразу ответила обратным. Впрочем, надолго энтузиазма латиноамериканкы не хватило. После того, как счет стал 2:2, полька выиграла 4 гейма подряд и завершила сет за 41 минуту.

Однако Хаддад Майя не опустила руки. Начало второй партии прошло под контролем бразильской теннисистки. Она даже создала небольшой гандикап (3:1), но Свентек уйти в окончательный отрыв не позволила. Пошла вязкая игра нервов – 3:3, 4:4, 5:5 и 6:6. А на тай-брейке польская теннисистка все же дожала бразильянку.

Финал Свентек – Мухова состоится в субботу, 10 июня. Для чешской теннисистки "Ролан Гаррос" этого года стал самым успешным турниром "Большого шлема" в карьере. Полька же дважды побеждала в Париже (2020, 2022).