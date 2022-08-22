ua ru
Пн, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Французы в шоке. Украина вопреки войне предлагала самолеты для тушения пожаров, - Кулеба

Новина українською →
Киев, Понедельник 22 августа 2022 20:41
Французы в шоке. Украина вопреки войне предлагала самолеты для тушения пожаров, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Украина предлагала Франции направить специальные самолеты для тушения лесных пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на телемарафоне.

В частности, он ответил на вопрос, как ведет себя украинская дипломатия в условиях масштабного российского вторжения.

"Приведу пример, во Франции пожар. Мы, когда об этом узнали, сразу предложили им направить два наших противопожарных самолета, которые могли принять участие в тушении этих пожаров. Французы были просто шокированы - "в Украине война, а они думают, как они могут помочь нам в решении наших проблем". Но это и есть международные отношения. Не только ты постоянно берешь, но ты тоже умеешь давать", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее в августе во Франции из-за аномальной жары бушевали лесные пожары. Местным властям приходилось эвакуировать около 10 000 человек.

Локализовать пожары удалось лишь спустя несколько дней.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Дмитрий Кулеба
NEWS
Россияне пытались наступать на пяти направлениях и вели разведку дронами, - Генштаб
Россияне пытались наступать на пяти направлениях и вели разведку дронами, - Генштаб
DAILY
Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании