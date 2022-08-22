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Французи шоковані. Україна попри війну пропонувала літаки для гасіння пожеж, - Кулеба

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Київ, Понеділок 22 серпня 2022 20:41
Французи шоковані. Україна попри війну пропонувала літаки для гасіння пожеж, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Україна пропонувала Франції направити спеціальні літаки для гасіння лісових пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на телемарафоні.

Зокрема, він відповів на питання, як поводиться українська дипломатія в умовах масштабного російського вторгнення.

"Наведу приклад, у Франції пожежа. Ми, коли про це дізналися, відразу запропонували їм направити два наших протипожежних літака, які могли взяти участь в гасінні цих пожеж. Французи були просто шоковані - "в Україні війна, а вони думають, як вони можуть допомогти нам у вирішенні наших проблем". Але це і є міжнародні відносини. Не тільки ти постійно береш, але ти теж вмієш давати", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше в серпні у Франції через аномальну спеку вирували лісові пожежі. Місцевій владі доводилося евакуювати близько 10 000 осіб.

Локалізувати пожежі вдалося лише через кілька днів.

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Франція Дмитро Кулеба
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