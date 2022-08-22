Французи шоковані. Україна попри війну пропонувала літаки для гасіння пожеж, - Кулеба

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на телемарафоні.

Зокрема, він відповів на питання, як поводиться українська дипломатія в умовах масштабного російського вторгнення.

"Наведу приклад, у Франції пожежа. Ми, коли про це дізналися, відразу запропонували їм направити два наших протипожежних літака, які могли взяти участь в гасінні цих пожеж. Французи були просто шоковані - "в Україні війна, а вони думають, як вони можуть допомогти нам у вирішенні наших проблем". Але це і є міжнародні відносини. Не тільки ти постійно береш, але ти теж вмієш давати", - зазначив Кулеба.