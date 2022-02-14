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Французские журналисты незаконно съездили в ОРДО к Пушилину. СБУ просят проверить

Автор: Дмитрий Кузнецов

Центр противодействия дезинформации при СНБО попросил Службу безопасности Украины (СБУ) проверить информацию о незаконной поездке французских журналистов в ОРДО. Во время посещения оккупированной территории они пообщались с главарем боевиков Денисом Пушилиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Журналисты французского телеканала TF1 распространили материалы манипуляционного характера, дискредитирующие Украину на международной арене", - говорится в сообщении СНБО.

Распространение дискредитирующих материалов зафиксировали аналитики Центра противодействия дезинформации. В телесюжетах было показано:

  • общение журналистов на территории ОРДО с главарем боевиков с Денисом Пушилиным;
  • террористы, поддерживаемые российскими военными, "желают мира";
  • Украина якобы пытается "инициировать дальнейшее ведение военных действий" на Донбассе.

По данному факту Центр противодействия дезинформации обратился в СБУ. В СНБО напомнили, что пересечение границы не через украинский пункт пропуска - нарушение закона Украины.

Отмечается, что французские журналисты пересекли границу со стороны России через пункт пропуска Изварино.

Напомним, ранее в штабе операции Объединенных сил прокомментировали сообщения о якобы произошедших в районе Донецка "обстрелах" и "взрывах".

Отметим, в мае прошлого года Украина ввела санкции против главарей ОРДЛО, в список также внесен Денис Пушилин.

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СНБОПушилинОРДЛО