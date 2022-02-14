Французские журналисты незаконно съездили в ОРДО к Пушилину. СБУ просят проверить

"Журналисты французского телеканала TF1 распространили материалы манипуляционного характера, дискредитирующие Украину на международной арене", - говорится в сообщении СНБО.

Распространение дискредитирующих материалов зафиксировали аналитики Центра противодействия дезинформации. В телесюжетах было показано:

общение журналистов на территории ОРДО с главарем боевиков с Денисом Пушилиным;

террористы, поддерживаемые российскими военными, "желают мира";

Украина якобы пытается "инициировать дальнейшее ведение военных действий" на Донбассе.

По данному факту Центр противодействия дезинформации обратился в СБУ. В СНБО напомнили, что пересечение границы не через украинский пункт пропуска - нарушение закона Украины.

Отмечается, что французские журналисты пересекли границу со стороны России через пункт пропуска Изварино.