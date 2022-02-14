Французькі журналісти незаконно з'їздили в ОРДО до Пушиліна. СБУ просять перевірити

"Журналісти французького телеканалу TF1 поширили матеріали маніпуляційного характеру, що дискредитують Україну на міжнародній арені", - йдеться в повідомленні РНБО.

Поширення дискредитуючих матеріалів зафіксували аналітики Центру протидії дезінформації. У телесюжетах було показано:

спілкування журналістів на території ОРДО з ватажком бойовиків з Денисом Пушиліним;

терористи, підтримувані російськими військовими, "бажають миру";

Україна нібито намагається "ініціювати подальше ведення військових дій" на Донбасі.

За даним фактом Центр протидії дезінформації звернувся до СБУ. В РНБО нагадали, що перетин кордону не через український пункт пропуску - порушення Закону України.

Зазначається, що французькі журналісти перетнули кордон з боку Росії через пункт пропуску Ізварине.