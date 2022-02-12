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В сети заявили о "взрывах" в Донецке. Штаб ООС отреагировал

Новина українською →
Донбасс, Суббота 12 февраля 2022 19:15
В сети заявили о "взрывах" в Донецке. Штаб ООС отреагировал Фото: штаб ООС прокомментировал "взрывы" в Донецке (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В соцсетях и на российских информационных ресурсах появились сообщения о якобы "обстрелах" и "взрывах" в районе Донецка. В штабе операции Объединенных сил прокомментировали эти сообщения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Сообщаем, что Вооруженные силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не осуществляли никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка. Наблюдатели ОБСЕ также подтверждают, что никаких обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины не фиксировали", - заявили в штабе.

Командование ООС также отметило, что "взрывы" не могли произойти в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских военных, поскольку артиллерийские подразделения в районах отвода.

Что этому предшествовало

Вчера связанные с Россией страницы и каналы в соцсетях сообщили о якобы "обстрелах" в районе Донецка и "активном бое". Сегодня же в соцсетях и российских СМИ заявили о "взрыве" в Донецке.

Позже главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян со ссылкой на главаря пророссийских боевиков Дениса Пушилина заявила, что "взрыв" произошел на линии разграничения с украинской стороны.

Напомним, пророссийские боевики сегодня уже несколько раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

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