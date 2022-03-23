Renault останавливает работу завода в Москве

Сегодня компания Renault провела заседание совета директоров. Приняла решение прекратить деятельность завода в Москве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Renault.

"С сегодняшнего дня деятельность Renault Group на заводе в Москве прекращена. Renault Group напоминает, что уже принимает необходимые меры для соблюдения международных санкций", - пишет пресс-служба компании. Также Renault вынуждена пересмотреть свой финансовый прогноз на 2022 год.