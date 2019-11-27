Французские депутаты приняли поправку о запрете рекламы "Черной пятницы"

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Депутаты приняли эту поправку в законе об отходах

Французские парламентарии приняли поправку с целью запрета рекламных кампаний "Черной пятницы". Как передает РБК-Украина, об этом пишет Euronews.

Речь идет о поправке к французскому "закону об отходах". Нововведение осуждает чрезмерное потребление и критикует "катастрофические экологические показатели" торгового дня.

"Прекратить чрезмерное потребление, которые вводят в заблуждение потребителей", - указано в решении.

Поправка гласит, что "реклама "Черной пятницы" создает впечатление, что потребитель извлекает выгоду из снижения цен, сопоставимого с продажами, определяемыми законом, когда они на самом деле этого не делают".

В Соединенных Штатах "Черная пятница" - это название пятницы, следующей за Днем благодарения, и считается началом сезона праздничных покупок. Магазины часто дают большие скидки, и с тех пор эта рекламная кампания распространилась по всему миру.

Но во Франции существует два периода продаж ежегодно, которые определены законом на шесть недель зимой и летом.

После принятия поправки она будет рассмотрена нижней палатой французского парламента, Национальной ассамблеей. Это означает, что это не повлияет на рекламу "Черной пятницы" в этом году, но, если пройдет, может повлиять на последующие годы.

Отметим, в этом месяце французская обувная компания заявила, что привлекла по меньшей мере 600 французских магазинов и брендов для бойкота "Черной пятницы", создав кампанию под названием Make Friday Green Again.

Напомним, недавно Папа Римский Франциск призвал правительства стран мира прибегнуть к решительным шагам по противодействию изменениям климата.