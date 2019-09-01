Папа Римский призвал страны мира противодействовать изменениям климата

Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

Он призвал правительства стран мира прибегнуть к шагам по противодействию изменениям климата

Папа Римский Франциск призвал правительства стран мира прибегнуть к решительным шагам по противодействию изменениям климата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Также Папа объявил о начале молитвы, которая продлится нескольких недель, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения и использования природных ресурсов. Он выразил пожелание, чтобы люди больше задумывались над ежедневными решениями по потреблению и "эгоцентричным" отношением к миру.

В его сообщении упоминается также Саммит ООН по сохранению климата, который должен состояться 23 сентября в Нью-Йорке. Папа Римский считает, что это событие является поводом для правительств "взять на себя ответственность и показать политическую волю к решительным мерам", чтобы как можно скорее достичь нулевой отметки выбросов парниковых газов и ограничить повышение средней температуры на планете.

Папа Франциск назвал загрязнение, длительное использование ископаемого топлива, интенсивную сельскохозяйственную эксплуатацию и обезлесение крупнейшими причинами.

Напомним, недавно в ООН объявили "чрезвычайную климатическую ситуацию".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на саммите G7 во французском городе Биарриц, объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию". Кроме этого, он заявил, что 2015-2019 годы, скорее всего, станут самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений.