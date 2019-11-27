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Французькі депутати прийняли поправку про заборону реклами "Чорної п'ятниці"

Новини » Суспільство     27.11.2019 - 02:28
Французькі депутати прийняли поправку про заборону реклами "Чорної п'ятниці"
Ілюстративне фото (incomartour)

Депутати прийняли цю поправку в законі про відходи

Французькі парламентарі прийняли поправку з метою заборони рекламних кампаній "Чорної п'ятниці". Як передає РБК-Україна, про це пише Euronews.

Йдеться про поправку до французького "закону про відходи". Нововведення засуджує надмірне споживання і критикує "катастрофічні екологічні показники" торгового дня.

"Припинити надмірне споживання, яке вводять в оману споживачів", - зазначено в рішенні.

Поправка свідчить, що "реклама "Чорної п'ятниці" створює враження, що споживач отримує вигоду з зниження цін, порівнянного з продажами, визначеними законом, коли вони насправді цього не роблять".

У Сполучених Штатах "Чорна п'ятниця" - це назва п'ятниці, наступної за Днем подяки, і вважається початком сезону святкових покупок. Магазини часто дають великі знижки, і з тих пір ця рекламна кампанія поширилася по всьому світу.

Але у Франції існує два періоди продажів щорічно, які визначені законом на шість тижнів взимку і влітку.

Після прийняття поправки вона буде розглянута нижньою палатою французького парламенту, національна асамблея. Це означає, що це не вплине на рекламу "Чорної п'ятниці" в цьому році, але, якщо пройде, може вплинути на наступні роки.

Зазначимо, в цьому місяці французька взуттєва компанія заявила, що привернула щонайменше 600 французьких магазинів і брендів для бойкоту "Чорної п'ятниці", створивши кампанію під назвою Make Friday Green Again.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський Франциск закликав уряди країн світу вдатися до рішучих кроків по протидії змінам клімату.

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