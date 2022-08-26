Французская TotalEnergies продает долю в совместной с россиянами компании

"26 августа 2022 года TotalEnergies и Новатэк подписали окончательное соглашение купли-продажи 49% доли TotalEnergies в "Тернефтегазе". Закрытие ожидается в сентябре 2022 года при обычных условиях", - сказано в нем.

Отметим, что 6 июля TotalEnergies объявила о продаже оставшихся 20% акций в Харьягинском нефтяном проекте "Зарубежнефти". Эта передача была завершена 3 августа 2022 года.

Критика компании

TotalEnergies обвинили в поставках газового конденсата для производства реактивного топлива, которое могло использоваться российскими военными для атак в Украине.

Во Франции начали расследование причастности компании TotalEnergies к поставкам топлива для оккупантов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал компанию уйти с российского рынка.