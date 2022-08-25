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Франция расследует причастность Total к поставкам топлива российской армии

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Париж, Четверг 25 августа 2022 12:57
Франция расследует причастность Total к поставкам топлива российской армии Фото: Франция проведет расследование причастности Total к поставкам топлива российской армии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Франция проведет расследование причастности нефтяной компании TotalEnergies к поставкам реактивного топлива для российских военных. Министр транспорта Клеман Бон заявил, что пока информации недостаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это чрезвычайно серьезная тема, поэтому необходимо провести расследование того, имел ли место, вольно или невольно, обход санкций или поставки энергии, которую произвела компания, французская или другая", - заявил министр в эфире France 2.

Бон, который сказал, что у него недостаточно информации, чтобы принять чью-либо сторону по этому вопросу, был первым представителем французского правительства, который прокомментировал обвинения, которые могут подорвать усилия президента Эммануэля Макрона в переговорах по Украине.

Газета Le Monde сообщила в среду, что TotalEnergies участвовала в поставках газового конденсата для производства реактивного топлива, которое могло использоваться российскими военными самолетами в Украине, через долю французской фирмы в совместном предприятии с российским "Новатэком"

Газета Le Monde сообщила, что авиационное топливо, доставленное на две базы ВВС России, которые, вероятно, причастны к нанесению авиаударов по Украине, было произведено из газового конденсата, поставляемого "Тернефтегазом", в котором TotalEnergies владеет 49%.

TotalEnergies, которая, в отличие от крупных западных конкурентов, сохранила свои активы в России, несмотря на критику, заявила, что не эксплуатирует инфраструктуру, которая снабжала бы российских военных, и ничего не знает о потенциальном производстве авиакеросина ее деловыми партнерами.

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