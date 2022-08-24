Французскую Total обвинили в участии в поставках авиакеросина российской армии
TotalEnergies участвует в поставках газового конденсата для производства реактивного топлива, через долю французской фирмы в совместном предприятии с российским "Новатэком". Авиакеросин использовался российскими военными для атак в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Le Monde.
В отчете, основанном на данных энергетического рынка и составленном с помощью группы активистов Global Witness, говорится, что топливо было произведено из газового конденсата, поставляемого "Тернефтегазом", в котором Totalenergies владеет почти половиной (49%).
"Le Monde удалось проследить цепочку поставок от Термокарстового газового месторождения в Сибири до двух военных авиабаз (Морозовская и Мальчево), на каждой из которых размещена эскадрилья многоцелевых истребителей", - сообщает газета.
Неправительственные организации заявили, что эти две базы использовались для нанесения ударов по объектам в Украине.
TotalEnergies заявила, что не имеет никакой российской инфраструктуры, которая могла бы снабжать российских военных, но признала свою долю в "Тернефтегазе" и заявила, что весь газовый конденсат, производимый компанией, поставлялся "Новатэку".
TotalEnergies столкнулась с критикой на Западе за то, что она не последовала за другими крупными западными энергетическими компаниями в их обещании продать свои российские активы.
"Газовый конденсат, добываемый "Тернефтегазом", полностью продается "Новатэку", - говорится в заявлении французской компании, которая добавила: "TotalEnergies подтверждает свое самое решительное осуждение военной агрессии России против Украины".
Напомним, в июле французская нефтегазовая компания TotalEnergies заявила о выходе из российского нефтяного проекта Харьяга из-за санкций против России.