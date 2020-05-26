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Французская газета Le Monde опубликовала карту с "российским" Крымом

Новости » Происшествия     26.05.2020 - 14:49
Французская газета Le Monde опубликовала карту с "российским" Крымом
Фото: таблица на въезде в аннексированный Крым (non.fm)

Издание пока не прокомментировало этот инцидент

Французская газета Le Monde опубликовала карту распространения коронавируса в мире. При этом аннексированный Крым на этой карте обозначен как территория России.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Как отмечается, если навести курсором на полуостров, активируется карта России, при наведении курсора на карту Украины - Крым не попадает в ее территорию.

Министерство иностранных дел Украины, посольство Украины во Франции и издание Le Monde пока не комментировали этот инцидент.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины инициировала проверку телеканала "1+1" за показ карты Украины без Крыма.

РБК-Украина также писало, что в апреле американская газета The New York Times разместила карту с "российским" Крымом, из-за чего посольство Украины в США обращалось с требованием исправить публикацию.

Кроме этого, ранее посольство Украины в Великобритании отреагировало на публикацию издание Daily Mail, которое назвало Крым территорией Российской Федерации.

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Автор: Максим Зайченко

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