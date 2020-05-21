СБУ инициировала проверку "1+1" за показ карты Украины без Крыма

Фото: СБУ попросила Нацраду проверить "1+1" (РБК-Украина)

Нацрада назначила внеплановую проверку по просьбе СБУ

Служба безопасности Украины инициировала проверку телеканала "1+1" за показ карты Украины без Крыма. Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания назначила внеплановую проверку по просьбе СБУ.

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацрады.

Сообщается, что по просьбе СБУ Нацрада приняла решение назначить внеплановую проверку телерадиокомпании "Студия 1+1". Также сообщается, что в выпуске новостей "ТСН" 13 апреля была показана карта Украины без оккупированного Крыма.

При этом уточняется, что телеканал взял карту, опубликованную на интернет-странице международной организации Nord Pool Spot - энергетической биржи, которая продает электроэнергию в странах Европы.

"Указанный факт является признаком нарушения требований пунктов а) и в) части первой статьи 59 закона "О телевидении и радиовещании", которыми телерадиоорганизацию обязали соблюдать законодательство Украины и требования лицензии и распространять объективную информацию", - говорится в сообщении.

Проверка пройдет после завершения карантина.

Напомним, в апреле американская газета The New York Times разместила карту с "российским" Крымом. Данная публикация вызвала возмущение украинской стороны, посольство Украины в США обращалось с требованием исправить публикацию.

Публикация касалась распространения COVID-19, а территория Крыма была отмечена тем же цветом, что и Россия.

Автор: Иван Петров