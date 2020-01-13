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Посольство Украины отреагировало на то, что Daily Mail назвало Крым российским

Новости » Политика     13.01.2020 - 20:27
Посольство Украины отреагировало на то, что Daily Mail назвало Крым российским
Иллюстративное фото (wikimapia)

Издание призвали исправить некорректную информацию

Посольство Украины в Великобритании отреагировало на публикацию издание Daily Mail, которое назвало Крым территорией Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства.

Украинские дипломаты призвали исправить публикацию, а также напомнило, что весь мир знает, что Крым - украинский.

"Весь мир знает, что Крым - это Украина. Обидно, что издание Daily Mail все еще не знает этого. Пожалуйста, внесите необходимые правки, чтобы не вводить в заблуждение своих читателей!" - говорится в заявлении посольства.

Так, в материале о лунном затмении 11 января была размещена фотография с подписью "Небесное явление в селе Клиновка Симферопольского района Крыма, Россия". Отметим, что впоследствии издание публикацию исправило, однако не указало, что Крым - это территория Украины.

Посольство Украины отреагировало на то, что Daily Mail назвало Крым российскимРанее в Чехии в Центре исследований Геополитики и Политической географии Пражского университета исследователь изобразил на карте Крым таким же цветом, как и Российскую Федерацию (РФ).

РБК-Украина писало, что Monobank опубликовал карту Украины без полуострова Крым, но потом быстро исправил свою ошибку.

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