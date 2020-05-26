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Французька газета Le Monde опублікувала карту з "російським" Кримом

Новини » Надзвичайні події     26.05.2020 - 14:49
Французька газета Le Monde опублікувала карту з "російським" Кримом
Фото: таблиця на в'їзді в аннексированный Крим (non.fm)

Видання поки не прокоментувала цей інцидент

Французька газета Le Monde опублікувала карту поширення коронавірусу у світі. При цьому анексований Крим на цій карті позначений як територія Росії.

Про це пише "Радіо Свобода".

Як зазначається, якщо навести курсор на півострів, активується карта Росії, при наведенні курсору на карту України - Крим не потрапляє в її територію.

Міністерство закордонних справ України, посольство України у Франції та видання Le Monde поки не коментували цей інцидент.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України ініціювала перевірку телеканалу "1+1" за показ карти України без Криму.

РБК-Україна також писало, що у квітні американська газета The New York Times розмістила карту з "російським" Кримом, через що посольство України в США зверталася з вимогою виправити публікацію.

Крім цього, раніше посольство України у Великобританії відреагувало на публікацію видання Daily Mail, яке назвало Крим територією Російської Федерації.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ФранціяКримкарта
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