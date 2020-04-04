Украинское посольство в США призвало NYT исправить карту с "российским" Крымом

Иллюстративное фото (twitter.com/politico)

Газета напечатала карту распространения коронавируса в мире, где Крым был отмечен как российская территория

Посольство Украины в США обратилось к американской газете The New York Times с призывом исправить карту мира, в которой аннексированный Крым был отмечен как российская территория. Об этом указано в заявлении посольства в Twitter.

Отмечается, что изданиче опубликовало карту-инфоргафику по пандемии COVID-19. Крым был отмечен тем же цветом, что и Россия.

"New York Times сделало неверную карту коронавируса! Это так безответственно! Команда New York Times, вы действительно поддерживаете все зверства, пытки и даже убийства, которые Кремль совершает в оккупированном Крыму? Если нет - исправьте карту", - говорится в сообщении посольства.

Фото: скриншот карты с сайта NYT (nytimes.com)

The New York Times уже не первый раз публикует карту Украины без Крыма. Так, ошибка была допущена и в статье об украинском бизнесмене Игоре Коломойском. Позже изображение было исправлено.

Напмоним, недавно волонтерское сообщество InformNapalm обнародовало доказательства участия крейсера "Москва" Черноморского флота Российской Федерации в аннексии украинского Крыма.