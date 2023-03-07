Французький виробник шин Michelin продасть свій завод у Росії

Компанія Michelin знайшла покупця на завод, що простоює з березня минулого року в Давидово Московської області РФ. Актив придбає дистриб'ютор китайських шин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Коммерсантъ".

Угода з продажу російських активів Michelin близька до завершення, розповіли менеджери, знайомі із ситуацією. У Michelin заявили, що власник розглядає можливий продаж активів у Росії, відмовившись коментувати можливого покупця та перспективи майданчика. Завод Michelin запрацював у 2004 році. Потужність майданчика складає 1,5-2 млн шин на рік. Спочатку Michelin мала намір продати активи в РФ локальному менеджменту, але у звітності за 2022 рік допустила участь третьої сторони, повідомивши про переговори.