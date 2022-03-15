Производитель шин Michelin прекращает свою деятельность в России

Французская компания Michelin (MICP.PA) приостанавливает свою промышленную деятельность в России, а также экспорт в страну

Завод компании в Давидову, что под Москвой, который был открыт в 2004 году, насчитывает 750 человек и производит до двух миллионов шин в год, преимущественно для легковых автомобилей на российском рынке и некоторых странах Северной Европы.

Запрет на экспорт коснется автомобилей класса люкс.