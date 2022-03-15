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Производитель шин Michelin прекращает свою деятельность в России

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Вторник 15 марта 2022 18:59
Производитель шин Michelin прекращает свою деятельность в России Michelin прекращает деятельность в России (michelinracingusa/com)
Автор: Татьяна Самарук

Французская компания Michelin (MICP.PA) приостанавливает свою промышленную деятельность в России, а также экспорт в страну

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт michelin.

Завод компании в Давидову, что под Москвой, который был открыт в 2004 году, насчитывает 750 человек и производит до двух миллионов шин в год, преимущественно для легковых автомобилей на российском рынке и некоторых странах Северной Европы.

Запрет на экспорт коснется автомобилей класса люкс.

"В этом очень сложном и неопределенном контексте приоритетом Michelin является поддержка всех своих сотрудников, которые пострадали от этого кризиса, включая сотрудников Michelin Russia. Группа остается полностью мобилизованной и будет продолжать менять свои решения по мере развития ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что компания Nintendo останавливает поставки игровых консолей в Россию.

Также мы писали, что Nissan останавливает производство автомобилей в России.

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