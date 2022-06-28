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Michelin уходит из России и передает производство шин местной компании

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Москва, Вторник 28 июня 2022 12:43
Michelin уходит из России и передает производство шин местной компании Фото: Michelin уходит из России (rideapart.com)
Автор: Александр Белоус

Французский производитель автомобильных шин Michelin планирует до конца года передать свою деятельность в России новому предприятию под местным управлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Michelin приостановил свою производственную деятельность в России 15 марта из-за проблем с поставками после вторжения Москвы в Украину.

"Технически невозможно возобновить производство, в частности, из-за проблем с поставками в условиях общей неопределенности", - говорится в заявлении компании.

Michelin имеет балансовый риск в размере 250 млн евро от операций в России. В сообщении компании говорится, что передача не повлияет на ее финансовые прогнозы.

В Michelin заявили, что новая организация будет работать через независимую структуру.

По данным группы, продажи Michelin в России составляют 2% от общего объема продаж и 1% от мирового производства автомобильных шин.

На территории России производство компании Michelin представлено заводом в г. Давыдово Орехово-Зуевского района Московской области, который был открыт в 2004 году.

Напомним, в марте французская компания Michelin приостановила свою промышленную деятельность в России, а также экспорт в страну.

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