Michelin уходит из России и передает производство шин местной компании

Французский производитель автомобильных шин Michelin планирует до конца года передать свою деятельность в России новому предприятию под местным управлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Michelin приостановил свою производственную деятельность в России 15 марта из-за проблем с поставками после вторжения Москвы в Украину.

"Технически невозможно возобновить производство, в частности, из-за проблем с поставками в условиях общей неопределенности", - говорится в заявлении компании.

Michelin имеет балансовый риск в размере 250 млн евро от операций в России. В сообщении компании говорится, что передача не повлияет на ее финансовые прогнозы.

В Michelin заявили, что новая организация будет работать через независимую структуру.

По данным группы, продажи Michelin в России составляют 2% от общего объема продаж и 1% от мирового производства автомобильных шин.

На территории России производство компании Michelin представлено заводом в г. Давыдово Орехово-Зуевского района Московской области, который был открыт в 2004 году.