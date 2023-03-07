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Французький виробник шин Michelin продасть свій завод у Росії

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Вівторок 07 березня 2023 05:18
Французький виробник шин Michelin продасть свій завод у Росії Фото: виробник шин Michelin продасть свій завод у Росії (michelinmedia.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Michelin знайшла покупця на завод, що простоює з березня минулого року в Давидово Московської області РФ. Актив придбає дистриб'ютор китайських шин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Коммерсантъ".

Угода з продажу російських активів Michelin близька до завершення, розповіли менеджери, знайомі із ситуацією. У Michelin заявили, що власник розглядає можливий продаж активів у Росії, відмовившись коментувати можливого покупця та перспективи майданчика.

Завод Michelin запрацював у 2004 році. Потужність майданчика складає 1,5-2 млн шин на рік. Спочатку Michelin мала намір продати активи в РФ локальному менеджменту, але у звітності за 2022 рік допустила участь третьої сторони, повідомивши про переговори.

Раніше повідомлялося, що французький виробник автомобільних шин Michelin планує до кінця 2022 передати свою діяльність в Росії новому підприємству під місцевим управлінням.

Також ми писали, що у березні 2022 року французька компанія Michelin призупинила свою промислову діяльність у Росії, а також експорт до країни.

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