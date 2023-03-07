Французский производитель шин Michelin продаст свой завод в России

Компания Michelin нашла покупателя на простаивающий с марта прошлого года завод в Давыдово Московской области РФ. Актив купит дистрибутор китайских шин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Сделка по продаже российских активов Michelin близка к завершению, рассказали менеджеры, знакомые с ситуацией. В Michelin заявили, что собственник рассматривает возможную продажу активов в России, отказавшись комментировать возможного покупателя и перспективы площадки. Завод Michelin заработал в 2004 году. Мощность площадки составляет 1,5–2 млн шин в год. Изначально Michelin намеревалась продать активы в РФ локальному менеджменту, но в отчетности за 2022 год допустила участие третьей стороны, сообщив об идущих переговорах.