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Французский производитель шин Michelin продаст свой завод в России

Новина українською →
Вторник 07 марта 2023 05:18
Французский производитель шин Michelin продаст свой завод в России Фото: производитель шин Michelin продаст свой завод в России (michelinmedia.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Michelin нашла покупателя на простаивающий с марта прошлого года завод в Давыдово Московской области РФ. Актив купит дистрибутор китайских шин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Сделка по продаже российских активов Michelin близка к завершению, рассказали менеджеры, знакомые с ситуацией. В Michelin заявили, что собственник рассматривает возможную продажу активов в России, отказавшись комментировать возможного покупателя и перспективы площадки.

Завод Michelin заработал в 2004 году. Мощность площадки составляет 1,5–2 млн шин в год. Изначально Michelin намеревалась продать активы в РФ локальному менеджменту, но в отчетности за 2022 год допустила участие третьей стороны, сообщив об идущих переговорах.

Ранее сообщалось, что французский производитель автомобильных шин Michelin планирует до конца 2022 года передать свою деятельность в России новому предприятию под местным управлением.

Также мы писали, что в марте 2022 года французская компания Michelin приостановила свою промышленную деятельность в России, а также экспорт в страну.

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