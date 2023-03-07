Французский производитель шин Michelin продаст свой завод в России
Компания Michelin нашла покупателя на простаивающий с марта прошлого года завод в Давыдово Московской области РФ. Актив купит дистрибутор китайских шин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".
Сделка по продаже российских активов Michelin близка к завершению, рассказали менеджеры, знакомые с ситуацией. В Michelin заявили, что собственник рассматривает возможную продажу активов в России, отказавшись комментировать возможного покупателя и перспективы площадки.
Завод Michelin заработал в 2004 году. Мощность площадки составляет 1,5–2 млн шин в год. Изначально Michelin намеревалась продать активы в РФ локальному менеджменту, но в отчетности за 2022 год допустила участие третьей стороны, сообщив об идущих переговорах.
Ранее сообщалось, что французский производитель автомобильных шин Michelin планирует до конца 2022 года передать свою деятельность в России новому предприятию под местным управлением.
Также мы писали, что в марте 2022 года французская компания Michelin приостановила свою промышленную деятельность в России, а также экспорт в страну.
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