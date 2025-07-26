Французький суд скасував ордер на арешт екс-президента Сирії Асада

Зазначається, що за рішенням Касаційного суду, не існує жодних винятків із президентського імунітету - навіть у випадках імовірних військових злочинів та злочинів проти людяності.

Водночас, очільник суду Крістоф Сулар підкреслив, що, оскільки Асад більше не є президентом, "проти нього могли бути або можуть бути видані нові ордери на арешт", і тому розслідування справи може тривати.

У цій справі Асад проходить як співучасник воєнних злочинів та злочинів проти людяності, хоча сирійська влада на той час заперечувала свою причетність і звинувачувала в атаках повстанців.

Правозахисники сподівалися, що суд визнає нечинним імунітет через тяжкість обвинувачень, що стало б важливим прецедентом у міжнародному праві для притягнення до відповідальності підозрюваних у воєнних злочинах.

Ордер на арешт Асада

Колегія французьких слідчих суддів видала ордер на арешт Башара Асада у листопаді 2023 року за ймовірну роль у ланцюжку командування під час атаки із застосування зарину. За даними американської розвідки, це призвело до загибелі понад 1000 осіб 4 та 5 серпня 2013 року в Адрі та Думі поблизу Дамаска.

Французька судова система розглянула цю справу на засадах принципу універсальної юрисдикції, що дозволяє притягати до відповідальності осіб за тяжкі злочини, скоєні за межами країни.

Розслідування, засноване на свідченнях тих, хто вижив, і військових дезертирів, а також на фотографіях і відеозаписах, призвело до видачі ордерів на арешт Асада, його брата Махера, який очолював елітну армійську частину, і двох генералів.

Прокурори затвердили три ордери, але подали апеляцію проти ордера на арешт Асада, аргументуючи це тим, що він має імунітет, як глава держави. Однак у червні 2024 року Апеляційний суд Парижа залишив ордер у силі, й опісля прокурори знову подали апеляцію.

Видання також додало, що в січні французькі слідчі судді видали другий ордер на арешт Асада за підозрою у співучасті у воєнних злочинах під час бомбардування сирійського міста Дераа у 2017 році, внаслідок якого загинув громадянин Франції сирійського походження.